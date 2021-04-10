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Перечислены последствия стресса для здоровья

От ожирения до диабета
Издание Medicalxpress опубликовало материал, написанный персоналом клиники Майо, в рамках которого были перечислены последствия стресса для здоровья. По данным источника, иногда люди и сами не осознают негативное влияние симптомов стресса.

Так, человек может не понимать, что причиной головной боли является не дефицит сна, а именно стресс. Если игнорировать это состояние, можно столкнуться с высоким кровяным давлением, сердечными болезнями, ожирением, а также диабетом.

Они составили список проявлений повышенного напряжения. Так, проявляться стресс в теле может болями в голове, груди, расстройством желудка, бессонницей, усталостью и снижением либидо. Кроме того, специалисты отметили, что стресс сказывается и на настроении. В частности, вызывает тревогу, беспокойство, депрессию, гнев, раздражительность и не только.

В то же время, если вы не уверены, что вышеперечисленные симптомы связаны со стрессом, следует обратиться к врачу.

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