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Перечислены повышающие риск рака продукты

От майонеза до выпечки
«Радио 1» пообщалось с врачом-диетологом Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии Натальи Денисовой на тему влияния определенных продуктов на развитие онкологии.
Перечислены повышающие риск рака продукты

Специалист предупредила россиян, что от некоторых продуктов стоит отказаться, поскольку их употребление чревато увеличение риска развития злокачественных новообразований. В число таких продуктов Денисова отнесла фастфуд, жирный майонез, выпечку с маргарином в составе, а также кондитерскую глазурь.

Достоверно известно, что большое количество трансжиров повышает риск развития сердечно-сосудистых и некоторых онкологических заболеваний. Больше всего трансжиров содержится в фастфудах, в жирных майонезах, в выпечке на основе маргарина, кондитерской глазури”, — сообщила врач.

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