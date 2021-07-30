Перечислены повышающие риск рака продукты

Специалист предупредила россиян, что от некоторых продуктов стоит отказаться, поскольку их употребление чревато увеличение риска развития злокачественных новообразований. В число таких продуктов Денисова отнесла фастфуд, жирный майонез, выпечку с маргарином в составе, а также кондитерскую глазурь.

“Достоверно известно, что большое количество трансжиров повышает риск развития сердечно-сосудистых и некоторых онкологических заболеваний. Больше всего трансжиров содержится в фастфудах, в жирных майонезах, в выпечке на основе маргарина, кондитерской глазури”, — сообщила врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.