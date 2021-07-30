Перечислены повышающие риск рака продукты

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Перечислены повышающие риск рака продуктыОт майонеза до выпечки
«Радио 1» пообщалось с врачом-диетологом Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии Натальи Денисовой на тему влияния определенных продуктов на развитие онкологии.
Специалист предупредила россиян, что от некоторых продуктов стоит отказаться, поскольку их употребление чревато увеличение риска развития злокачественных новообразований. В число таких продуктов Денисова отнесла фастфуд, жирный майонез, выпечку с маргарином в составе, а также кондитерскую глазурь.
“Достоверно известно, что большое количество трансжиров повышает риск развития сердечно-сосудистых и некоторых онкологических заболеваний. Больше всего трансжиров содержится в фастфудах, в жирных майонезах, в выпечке на основе маргарина, кондитерской глазури”, — сообщила врач.
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