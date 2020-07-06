Перечислены причины невостребованности электромобилей в России

Обнуление госпрограммы льготного автокредитования подразумевает то, что государство может предоставить 25% скидку на приобретение электрокаров. Однако отмечается, что электрические автомобили не разрабатываются на российском рынке в серийных масштабах. Это, согласно данным источника, ограничивает покупку электрокара в России с господдержкой.

Также низкая востребованность электрокаров в России обусловлена и их стоимостью. ”Обнуление пошлины, конечно, снизило финансовую нагрузку на импортеров, но 20 процентов НДС никто не отменял. Эту более значительную сумму по-прежнему нужно доплачивать”, — поделился аналитик Евгений Политкун. Низкий спрос может быть также связан с неразвитой инфраструктурой зарядных станций и относительной дешевизной бензина.