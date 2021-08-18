Перечислены причины постоянных коротких гудков при попытке дозвониться абоненту

По его словам, самой банальной причиной такого «поведения» может быть блокировка. Если дело в ней, то короткие гудки начинаются сразу же после первого длинного, сообщает агентство Прайм. Дополнительно убедиться в том, что вас заблокировали, можно воспользовавшись другим номером телефона.

Также эксперт назвал в качестве причины недоступность абонента из-за его нахождения в экзотических местах, а также элементарные технические проблемы.

Вместе с тем Шерман посоветовал попробовать дозвониться до желаемого собеседника через мессенджеры. Большинство из них имеют соответствующую функцию.