Перечислены причины постоянных коротких гудков при попытке дозвониться абоненту

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Перечислены причины постоянных коротких гудков при попытке дозвониться абонентуОказалось, что их может быть сразу несколько
Очень часто при попытке дозвониться до кого-то пользователи сталкиваются с постоянными короткими гудками. С чем это может связано решил рассказать управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Марк Шерман.
По его словам, самой банальной причиной такого «поведения» может быть блокировка. Если дело в ней, то короткие гудки начинаются сразу же после первого длинного, сообщает агентство Прайм. Дополнительно убедиться в том, что вас заблокировали, можно воспользовавшись другим номером телефона.
Также эксперт назвал в качестве причины недоступность абонента из-за его нахождения в экзотических местах, а также элементарные технические проблемы.
Вместе с тем Шерман посоветовал попробовать дозвониться до желаемого собеседника через мессенджеры. Большинство из них имеют соответствующую функцию.