Перечислены привычки, которые увеличивают продолжительность жизни

Первое правило, способствующее продлению жизнь - ограничение курения и чрезмерного употребления спиртных напитков. По данным исследователей, привычка курить уменьшает продолжительность жизни не менее, чем на 10 лет. Также для продления жизни ученые посоветовали соблюдать средиземноморскую диету, которая включает в себя овощи, фрукты, морепродукты и цельнозерновые. Придерживаясь этого рациона можно уменьшить вероятность возникновения рака, сердечно-сосудистых болезней, метаболического синдрома, депрессии и ухудшения состояния мозга.

Помимо прочего специалисты отметили важность позитивного настроя и снижения уровня стресса. В этом могут помочь хобби, приносящие радость. В самой работе приводится, что у счастливых людей риск ранней смерти уменьшается на 3,7%.