ferra.ru

Перечислены признаки опасной головной боли

От онемения конечностей до ухудшения зрения
Российским врачом Александром Мясниковым были перечислены признаки опасной головной боли. Так, по словам специалиста, насторожиться стоит при головной боли, которая побуждает человека просыпаться по ночам.

Кроме того, опасным признаком, как отметил врач, являются изменения неврологической симптоматики. Также обратиться к врачу необходимо и при ухудшении зрения, что фиксируется после приступа мигрени. Обратить внимание необходимо и на сопровождающее головную боль провисание носогубной складки и онемение конечностей. Не стоит игнорировать и усиление болевых ощущений после изменения положения тела или после кашля. Вышеназванные признаки могут говорить об увеличении внутричерепного давления из-за опухоли, а также о расслоении аневризмы или кровоизлиянии.

По словам врача, в остальных случаях переживать из-за головной боли не стоит, так как периодически она может возникать у каждого человека, что может быть связано как с усталостью, так и с дефицитом сна.

Автор: Лилик Ми
Останови меня!