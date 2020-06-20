Перечислены признаки опасной головной боли

Кроме того, опасным признаком, как отметил врач, являются изменения неврологической симптоматики. Также обратиться к врачу необходимо и при ухудшении зрения, что фиксируется после приступа мигрени. Обратить внимание необходимо и на сопровождающее головную боль провисание носогубной складки и онемение конечностей. Не стоит игнорировать и усиление болевых ощущений после изменения положения тела или после кашля. Вышеназванные признаки могут говорить об увеличении внутричерепного давления из-за опухоли, а также о расслоении аневризмы или кровоизлиянии.

По словам врача, в остальных случаях переживать из-за головной боли не стоит, так как периодически она может возникать у каждого человека, что может быть связано как с усталостью, так и с дефицитом сна.