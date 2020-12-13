Перечислены продукты для снижения уровня холестерина

В число продуктов, которые нормализуют уровень холестерина входят семена льна и льняное масло. Эти продукты богаты альфа-линоленовой кислотой, которая является одной из ключевых составляющих омега-3 жирных кислот, способствуя снижению уровню триглицеридов.

Также авторы поделились, что употребление листьев артишока способствует снижению уровня холестерина на 18,5%. Помимо прочего повлиять на холестерин может и клетчатка. По данным издания, употребляя 5–10 г клетчатки можно снизить уровень липопротеинов. Клетчаткой богаты яблоки, овсянка, чернослив и бобовые.

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