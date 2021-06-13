Перечислены продукты, которые нельзя есть в сочетании с алкоголем

“С вином, как и с алкоголем вообще, нельзя есть жирное и острое: сало, колбасы, семгу, скумбрию, маринованные овощи, васаби – приправу, которую употребляют вместе с суши. У людей с хроническими заболеваниями – гастритом или язвой – эти продукты могут вызвать обострение.”, — поделилась специалист, отметив, что употребление жирных продуктов одновременно с алкоголем чревато острым панкреатитом.

Помимо прочего врач порекомендовала ограничить количество потребляемого алкоголя. Денисова предупредила, что бутылка вина в день, выпитая без закуски, почти гарантированно спровоцирует обострение панкреатита, гастрита или язвы.

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