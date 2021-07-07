Перечислены продукты, которые опасно есть в жару

В рамках беседы специалист перечислил несколько таких продуктов. В частности, летом не стоит есть рыбу, паштет и мясо курицы на кости.

“Запомните три продукта, которые опасны в жару: рыба, паштет и курица на косточке. Курица начинает портиться изнутри. Если вы очень любите паштет, приготовьте сами: купите печень (куриную или говяжью), можно портвейн, добавьте лук, морковь, сливочное масло”, — поделился Данко..

Таким образом исключить из рациона в летний, жаркий период, по совет эксперта, стоит куриные бедра, курицу гриль и крылышки.

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