Перечислены продукты, от которых следует отказаться после 40 лет

Так, в числе еды и напитков, употребление которых со временем стоит свести к минимуму, относятся порционный растворимый кофе со сливками, газированные напитки и фруктовый сок, диетические батончики, маффины и кексы. Связано это с тем, что, например, в состав растворимого кофе со сливками входит алюмосиликат натрия. Это вещество может провоцировать раздражение дыхательных путей, кожи и глаз. К тому же таком кофе есть и гидрогенизированное растительное масло, которое повышает уровень насыщенных жиров, потенциально опасных для сердца.

В свою очередь газированные напитки должны попасть в “стоп-лист” из-за того, что они могут вызвать в зрелом возрасте заболевания сердечно-сосудистой системы и привести к развитию подагры. Диетические батончики имеют в своем составе слишком много “лишних” веществ, таких как пальмовое масло и синтетические подсластители.