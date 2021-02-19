Перечислены продукты, переедание которыми чревато разрывом кишечника

Еда, которая содержит в себе дубильные вещества и крупные волокна провоцируют формирование безоаров в организме. Они представляют из себя инородные тела, образованные из неперевариваемых частиц. Безоары способны расширить кишечник. Кроме того, они могут накапливаться в организме, а чтобы их извлечь требуется хирургическое вмешательство.

”К подобным проблемам в теории может привести переедание такими продуктами, как айва, сельдерей, капуста, редька, терн. В общем, продукты с высоким количеством дубильных веществ и грубых волокон”, — рассказала Соломатина. Врач отметила, что такой исход может произойти только при злоупотреблении названных продуктов.

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