Перечислены продукты, представляющие угрозу для сердца

Так, по словам врача, наибольшую угрозу для сердца представляет выпечка, а также полуфабрикаты, поскольку именно эти продукты провоцируют набор веса, увеличивают “плохой” холестерин, а также повышают риски развития диабета второго типа. Негативное влияние на сердце оказывают спиртные напитки, а также энергетики. Кроме того, врач порекомендовал уменьшить количество потребляемой соли.

В ходе интервью кардиолог дал ряд рекомендаций касательно ежедневного рациона. В частности он посоветовал отдать предпочтение курице, а не красному мясу. Он также сообщил о пользе добавления в рацион оливкового масла и некоторых видов рыбы.