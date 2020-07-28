Перечислены продукты, пристрастие к которым намекает на скрытые болезни

Так, согласно данным специалистов, тяга к сырам и ряду других кисломолочных продуктов может намекать на развитие нарушения структуры костной ткани. Дело в том, что данные продукты богаты кальцием и фосфором, что и говорит о том, что желание их употреблять связано с потребностью организма восполнить дефицит. В то же время, постоянная тяга к шоколаду может быть признаком хронического стресса. Так, в этой сладости содержится много триптофана, который устраняет утомляемость.

Специалисты также отметили, что желание употреблять острые блюда может появиться как следствие инфекции или нарушения метаболизма, тогда как пристрастие к соленому может намекать на обезвоживание. Любителям холодных продуктов, в частности мороженого, по словам специалистов, должны уделить внимание состоянию желудочно-кишечного тракта. ”Это могут быть болезни со стороны желудка: повышенная кислотность, которая приводит к гастриту и язве”, —поделились ученые.