Перечислены продукты с успокаивающим эффектом

Как выяснилось, некоторые овощи в сыром виде имеют бодрящее действие, а после термической обработки, напротив, успокаивают.

“Если грызть сырую морковку, будет бодрящее действие, если термически ее обработать – успокаивающее. То же самое и со свеклой: сырая свекла обладает стимулирующим действием, а термически обработанная – успокаивающим”, — поделилась Белоусова. В список успокаивающих после термообработки овощей также вошли кабачки и тыквы.

Успокоить нервную систему можно и за счет сладостей. По словам врача, чем больше десерт похож на пышку, кекс или пирожное, тем большим успокаивающий эффектом он наделен.

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