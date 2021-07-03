Перечислены продукты с успокаивающим эффектом

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Перечислены продукты с успокаивающим эффектомОт кексов до отварных овощей
Радио Sputnik взяло интервью у врача-диетолога Анны Белоусовой, в рамках которого она рассказала о продуктах, обладающих успокаивающим эффектом.
Как выяснилось, некоторые овощи в сыром виде имеют бодрящее действие, а после термической обработки, напротив, успокаивают.
“Если грызть сырую морковку, будет бодрящее действие, если термически ее обработать – успокаивающее. То же самое и со свеклой: сырая свекла обладает стимулирующим действием, а термически обработанная – успокаивающим”, — поделилась Белоусова. В список успокаивающих после термообработки овощей также вошли кабачки и тыквы.
Успокоить нервную систему можно и за счет сладостей. По словам врача, чем больше десерт похож на пышку, кекс или пирожное, тем большим успокаивающий эффектом он наделен.
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