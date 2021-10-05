Перечислены простые способы снизить давление без приема лекарств

“Контрастный душ поможет немного снизить давление, если речь идет не о гипертонике, а просто о человеке, который плохо себя чувствует. Не просто холодный душ, а именно чередование теплого и холодного”, — поделилась врач.

Помимо прочего она отметила, что для снижения давления необходимо ограничить перенапряжение и дать себе отдохнуть. Так, если человек работает за компьютером, стоит откинуть кресло и, приняв удобное положение, вытянуть ноги. Способом перенести высокое давления было также названо употребление травяных сборов, а также чая из листьев брусники.

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