Перечислены противопоказанные пожилым людям продукты

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Перечислены противопоказанные пожилым людям продуктыДа, сахар там тоже есть
В сети появилось достаточно интересное интервью, данное врачом-диетологом и гастроэнтерологом Нуриёй Диановой радио Sputnik. В нём она перечислила продукты, вредные для пожилых людей.
По словам специалиста, с возрастом человеку становится всё труднее переваривать пищу. А потому людям в возрасте стоит отказаться от промышленных полуфабрикатов из-за большого числа добавок в их составе.
В силу замедления метаболизма, наличия лишнего веса, наличия заболеваний сердца или диабета, готовые полуфабрикаты надо минимально использовать, предпочитать готовить пищу самим, это будет более качественная пища.
Нурия Дианова
Врач-гастроэнтеролог
Также стоит минимизировать количество употребляемых консервов. При этом даже если есть их, то лучше делать это в первой половине дня. Подобный совет она дала и касательно сладостей и сдобной выпечки с пальмовым маслом в своём составе.