Перечислены проверенные правила долголетия

Так, согласно данным источников, одним из способов сохранить молодость является уделение сну достаточного количества времени. Журналисты привели результаты исследования, в котором сообщается, что люди, которые спят пять или менее часов в сутки, имеют повышенные риски смерти.

Еще одним правилом долголетия является употребление еды в правильное время. Сообщается, что есть в позднее время чревато не только набором веса, но и повышением уровня сахара в крови.

Помимо прочего источники говорят о том, что постепенная замена мясных продуктов на вегетарианские способствует долголетию. Отмечается, что в ходе анализа рациона питания долгожителей было установлено, что едят они в основном термически необработанные продукты и растительную пищу.

Не стоит забывать и о наличии физической активности, которая способствует сохранению молодости. Причем в данном случае не идет речь о занятии с тяжелыми гантелями — полезной является даже легкая получасовая физическая активность.

Согласно опубликованным данным, лень также является фактором преждевременного старения.