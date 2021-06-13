Перечислены раздражающие в онлайн-переписке привычки

В этот список вошли анимированные гиф-открытки, которые часто отправляются пожилыми или людьми в зрелом возрасте. Эксперт посоветовала ограничить отправку сообщений с таким содержанием в деловых диалогах, тогда как родным и близким следует относиться к ним с пониманием. Не стоит в рабочей переписке часто использовать эмодзи, поскольку это в ней неуместно.

Помимо прочего перед отправкой рабочего письма стоит перепроверить сообщение на предмет комфортности его прочтения. Митрофанова порекомендовала в качестве логина электронной почты ставить имя и фамилию, чтобы собеседникам было сразу понятно, от кого поступило письмо. Также не стоит игнорировать графу темы, а если в сообщении планируются вложения, их нужно отправлять сразу, а не отдельным письмом.

Далее следует обратить внимание на тему и не оставлять пустую строку. Кроме того, если планируются вложения, следует отправить их сразу, а не «вдогонку». Специалист напомнила о необходимости здороваться и ставить внизу клишированное пожелание, имя, фамилию и номер телефона. Она порекомендовала завести шаблон подписи и добавлять его в рабочем общении.