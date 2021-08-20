Перечислены российские регионы, на которых сильнее всего скажется глобальное потепление

Так, по ее словам, ощутимее всего в России климатические изменения скажутся на таких регионах, как Крым, Ставропольском крае, Курской и Воронежской области. Этим

“"Если рассматривать ситуацию по всей территории России и оценивать, где изменение климата уже приводит к самым драматическим последствиям, основные изменения наблюдаются в центральных и южных регионах Европейской части страны – наиболее густонаселенных районах”, — поделилась специалист.

Она отметила, что больше всего рискуют столкнуться с последствиями климатических изменений жители Крыма. В регионе уже фиксируется подъем температуры, а также увеличивается количество и интенсивность осадков. Растет также и число опасных явлений и засух.