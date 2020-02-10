Перечислены российские регионы с самым высоким уровнем киберпреступности

Что касается второго места в списке киберпреступности, то оно досталось Ханты-Мансийскому автономному округу, показатель которого достиг 27,2%. В списке также оказались такие регионы, как Чувашия, показатель которой достиг 26,8%, Республика Коми с 23,9% и Пензенская область - 23,1%.

Ведомство также назвало регионы с наименьшим числом киберпреступлений. Так, меньше всего преступлений в сфере IT было зафиксировано в Чечне ( 1,7%), Дагестане ( 3,5%), Ингушетии ( 4,4%). Также в этот список вошли Санкт-Петербург ( 4,6%) и Московская область ( 5,3%). Отмечается, что в общей сложности за прошлый год в российских регионах было совершено более 294 тыс киберпреступлений.