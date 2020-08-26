Перечислены российские регионы с самым загрязненным воздухом

Отмечается, что в прошлом году российские предприятия, в совокупности с транспортом, загрязнили воздух 22,7 млн т веществами. Так, на одного россиянина пришлось порядка 155 кг вредных выбросов в год, однако данное значение может колебаться от 23 до 1,6 т, что зависит от региона проживания.