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Перечислены российские регионы с самым загрязненным воздухом
На удивление, в списке нет Москвы
Издание РБК, ссылаясь на отчет аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, опубликовало материал, в рамках которого были перечислены российские регионы с самым загрязненным воздухом.
В десятку лидеров по суммарным выбросам загрязняющих веществ вошли Красноярский край, Кемеровская область, Ханты-Мансийский АО, Свердловская область и Ямало-Ненецкий АО. Также в данный список вошли Иркутская область, Башкирия, Челябинская область, Оренбургская область, а также Краснодарский край.
Отмечается, что в прошлом году российские предприятия, в совокупности с транспортом, загрязнили воздух 22,7 млн т веществами. Так, на одного россиянина пришлось порядка 155 кг вредных выбросов в год, однако данное значение может колебаться от 23 до 1,6 т, что зависит от региона проживания.