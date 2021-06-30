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Перечислены самые опасные для здоровья безалкогольные напитки

От газировки до фраппучино
Издание Eat This, Not That!, ссылаясь на американских диетологов, поделилось материалом, в которомы были названы самые опасные для здоровья безалкогольные напитки.
Перечислены самые опасные для здоровья безалкогольные напитки

По словам диетолога Холли Клеймер (Holly Klamer), отказываться нужно от лимонада Mountain Dew, который производит PepsiCo. Его вредность заключается в том, что он богат сахаром, а также сомнительными консервантами и ингредиентами, в примеру пищевым красителем E102 и бензоатом натрия. Так, всего в 350 миллилитрах Mountain Dew находится 46 граммов сахара.

Ограничить стоит и потребление фраппучино или холодное кофе. Диетолог Тина Мариначчио (Tina Marinaccio) назвала фраппучино худшим напитком. Особенно вредным является двойной шоколадный фраппучино со сливками,

В список вредных напитков вошли и диетические газированные.

Автоматы с диетической газированной водой все равно добавляют сахарин, являющийся потенциальным канцерогеном, чтобы подсластить напиток. К сожалению, в этих напитках из автоматов также есть аспартам, который вредит кишечной микрофлоре”, — отметила диетолог Хейди Моретти (Heidi Moretti).