Перечислены самые опасные для здоровья безалкогольные напитки

По словам диетолога Холли Клеймер (Holly Klamer), отказываться нужно от лимонада Mountain Dew, который производит PepsiCo. Его вредность заключается в том, что он богат сахаром, а также сомнительными консервантами и ингредиентами, в примеру пищевым красителем E102 и бензоатом натрия. Так, всего в 350 миллилитрах Mountain Dew находится 46 граммов сахара.

Ограничить стоит и потребление фраппучино или холодное кофе. Диетолог Тина Мариначчио (Tina Marinaccio) назвала фраппучино худшим напитком. Особенно вредным является двойной шоколадный фраппучино со сливками,

В список вредных напитков вошли и диетические газированные.

“Автоматы с диетической газированной водой все равно добавляют сахарин, являющийся потенциальным канцерогеном, чтобы подсластить напиток. К сожалению, в этих напитках из автоматов также есть аспартам, который вредит кишечной микрофлоре”, — отметила диетолог Хейди Моретти (Heidi Moretti).