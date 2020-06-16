Перечислены самые опасные винтовки в мире

Китайское издание составило рейтинг, в котором предусмотрено всего три места. Так, на первом месте оказался 7,62-мм автомат Калашникова. Стоит отметить, что именно АК, а также его вариации, стали самым распространенным стрелковым оружием. Известно, что всего в мире было создано более 150 млн единиц данного оружия. Вторая строчка, в свою очередь, досталась винтовке FNC бельгийского производства, которая была принята на вооружение бельгийской армией.

Что касается третьей строчки, то на ней оказалась американская автоматическая винтовка калибра 5,56 мм M16. Отмечается, что третье место в рейтинге самых опасных винтовок в мире оружие удостоилось, поскольку способно попадать небронированные цели эффективнее других винтовок данного класса.