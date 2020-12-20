Перечислены самые популярные беспроводные наушники среди россиян в 2020 году

Специалисты сравнили прошлогодние продажи Bluetooth-гарнитуры с актуальными, в результате чего было установлено, что они они выросли на 44% в натуральном и 45% в денежном эквиваленте.

Самой популярной среди россиян моделью наушников в этом году стали Xiaomi Redmi AirDots True Wireless. На втором и третьем месте расположились наушники американской компании Apple - Airpods 2 и Airpods Pro соответственно. Также спросом в России в 2020 году пользовались такие устройства, как Xiaomi Redmi Airdots S, Xiaomi Redmi Airdots Youth Edition, Airpods 2 в кейсе с беспроводной зарядкой, JBL Tune 120TWS, Airpods, Samsung Galaxy Buds Plus и Galaxy Buds.