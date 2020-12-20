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Перечислены самые популярные беспроводные наушники среди россиян в 2020 году
От Redmi Airdots S до Apple AirPods
МТС изучила спрос на беспроводные наушники в России за первые 11 месяцев текущего года. Выяснилось, что за это время жители страны приобрели порядка 7,4 млн таких наушников, потратив на это 31,4 млн рублей. Также компания назвала самые востребованные модели.
Специалисты сравнили прошлогодние продажи Bluetooth-гарнитуры с актуальными, в результате чего было установлено, что они они выросли на 44% в натуральном и 45% в денежном эквиваленте.
Самой популярной среди россиян моделью наушников в этом году стали Xiaomi Redmi AirDots True Wireless. На втором и третьем месте расположились наушники американской компании Apple - Airpods 2 и Airpods Pro соответственно. Также спросом в России в 2020 году пользовались такие устройства, как Xiaomi Redmi Airdots S, Xiaomi Redmi Airdots Youth Edition, Airpods 2 в кейсе с беспроводной зарядкой, JBL Tune 120TWS, Airpods, Samsung Galaxy Buds Plus и Galaxy Buds.