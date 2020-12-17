Перечислены самые популярные среди россиян акции в онлайн-магазинах

В результате исследования было установлено, что больше всего, среди акций, россияне ценят бесплатную доставку. Доля этой услуги в этом году составила 60,5%. Популярностью среди граждан также пользуются скидки, доля которых соответствует 44%, тогда как на третьем месте в этом списке оказались скидки по промокодам и купонам - 31%, которые с небольшим отрывом обошли кэшбэк на карту - 30%. Востребованность имеют и акции “2+1” - 29%.