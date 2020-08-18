Перечислены самые популярные среди россиян игры для смартфона

Согласно обнародованным данным, самой популярной среди жителей России игрой для iOS и Android смартфонов стала детская My Talking Tom Friends. Вероятно, ее загружали родители для досуга детей. На втором месте данного списка оказалась аркадная гоночная игра Draw Climber. И замыкает тройку лидеров данного рейтинга головоломка Save The Girl.

Также востребованностью среди жителей России в первой половине года пользовался симулятор фигурной резки по дереву Woodturnlng и головоломка Brain Test: Tricky Puzzles.

В ходе исследования также было зафиксировано, что в текущем году россияне стали больше уделять время приложениям, чем в 2019 году.