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Перечислены самые популярные среди россиян игры для смартфона
От детских игр до симуляторов фигурной резки по дереву
Специалистами аналитической компании AppAnnie был проанализирован рынок мобильных программ в период первой половины текущего года. Так, в рамках исследования были перечислены самые популярные среди россиян игры для смартфона.
Согласно обнародованным данным, самой популярной среди жителей России игрой для iOS и Android смартфонов стала детская My Talking Tom Friends. Вероятно, ее загружали родители для досуга детей. На втором месте данного списка оказалась аркадная гоночная игра Draw Climber. И замыкает тройку лидеров данного рейтинга головоломка Save The Girl.
Также востребованностью среди жителей России в первой половине года пользовался симулятор фигурной резки по дереву Woodturnlng и головоломка Brain Test: Tricky Puzzles.
В ходе исследования также было зафиксировано, что в текущем году россияне стали больше уделять время приложениям, чем в 2019 году.