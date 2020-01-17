Перечислены самые популярные среди россиян пароли

Так, наиболее используемыми российскими пользователями паролями стали слова “пароль”, “йцукен” и “я”, которые являются лидерами данного рейтинга уже не первый год. Так, данные пароли были самыми популярными и два года назад. Также в данный список попали такие слова, как “привет”, “любовь”, “наташа”, “максим”, “солнышко” и “андрей”.

Авторы также назвали пароли, которые популярны среди пользователей различных стран. Так, в мире, как и в России, пользователи также не сильно обеспокоены уникальностью паролей, поскольку лидерами списка являются словосочетания “123456”, “qwerty” или же “1q2w3e”.