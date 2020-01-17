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Перечислены самые популярные среди россиян пароли
Они, мягко говоря, небезопасные
Российское издание “Известия”, ссылаясь на новое исследование DeviceLock, перечислило пароли, которые чаще всего использовали россияне в прошлом году. Список популярных паролей основан на данных пяти млрд пар логинов и паролей, которые были опубликованы в сеть.
Так, наиболее используемыми российскими пользователями паролями стали слова “пароль”, “йцукен” и “я”, которые являются лидерами данного рейтинга уже не первый год. Так, данные пароли были самыми популярными и два года назад. Также в данный список попали такие слова, как “привет”, “любовь”, “наташа”, “максим”, “солнышко” и “андрей”.
Авторы также назвали пароли, которые популярны среди пользователей различных стран. Так, в мире, как и в России, пользователи также не сильно обеспокоены уникальностью паролей, поскольку лидерами списка являются словосочетания “123456”, “qwerty” или же “1q2w3e”.