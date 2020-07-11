Перечислены самые популярные вирусные программы в мире

Первое место в списке популярных вирусных программ получил троян и инфостилер Agent Tesla, благодаря которому мошенники могут воровать пароли от Wi-Fi, а также логины и пароли из Outlook. Отмечается, что именно Agent Tesla повлияла на 3% организаций во всем мире. Что касается второго места, то на нем оказались ботнет Phorpiex и программа XMRig, охватит порядка 2% каждый.

"” России в июне самым распространенным вредоносным ПО уже второй месяц подряд остается Emotet, атаковавший 6% российских организаций. Далее следуют RigEK и XMRig с охватом 6% и 5% соответственно”, - отметили специалисты в исследовании.

Также в материале были перечислены самые популярные мобильные угрозы в июне. В их число вошли троян-дроппер Necro, Hiddad и Lotoor.