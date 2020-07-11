Наука и технологии
Сегодня 14:54
Перечислены самые популярные вирусные программы в мире
В июне мошенники чаще всего для распространения таких программ использовали спам-рассылки
Специалистами компании Check Point было проведено исследование, в рамках которого были перечислены самые популярные вирусные программы. Отмечается, что в июне мошенники чаще всего для распространения программ, с помощью которых и осуществляется кража данных, использовали спам-рассылки.
Первое место в списке популярных вирусных программ получил троян и инфостилер Agent Tesla, благодаря которому мошенники могут воровать пароли от Wi-Fi, а также логины и пароли из Outlook. Отмечается, что именно Agent Tesla повлияла на 3% организаций во всем мире. Что касается второго места, то на нем оказались ботнет Phorpiex и программа XMRig, охватит порядка 2% каждый.
"” России в июне самым распространенным вредоносным ПО уже второй месяц подряд остается Emotet, атаковавший 6% российских организаций. Далее следуют RigEK и XMRig с охватом 6% и 5% соответственно”, - отметили специалисты в исследовании.
Также в материале были перечислены самые популярные мобильные угрозы в июне. В их число вошли троян-дроппер Necro, Hiddad и Lotoor.