Перечислены самые популярные запросы россиян на YouTube

Выяснилось, что среди россиян в первую очередь был востребован спортивный контент. Так, пандемия коронавируса привела к росту популярности темы о здоровье, и как следствие, начали расти просмотры роликов о фитнесе и прочих физических упражнениях. В частности, ролик с названием “Супертонкая талия за пять минут дома” успел набрать за все время порядка трех млн просмотров. На втором месте по популярности, в свою очередь, оказался поиск виртуальных музеев, а также различных онлайн-мероприятий.

Особую популярность за время режима самоизоляции возымели и обучающие видео. К примеру, востребованными роликами среди россиян стали те, в которых сообщается, как правильно ухаживать за садом, а также как подстричься дома.