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Перечислены самые популярные запросы россиян на YouTube
За время режима самоизоляции
Представители видеосервиса YouTube проанализировали интересы россиян на платформе за время режима самоизоляции, что позволило перечислить самые популярные запросы.
Выяснилось, что среди россиян в первую очередь был востребован спортивный контент. Так, пандемия коронавируса привела к росту популярности темы о здоровье, и как следствие, начали расти просмотры роликов о фитнесе и прочих физических упражнениях. В частности, ролик с названием “Супертонкая талия за пять минут дома” успел набрать за все время порядка трех млн просмотров. На втором месте по популярности, в свою очередь, оказался поиск виртуальных музеев, а также различных онлайн-мероприятий.
Особую популярность за время режима самоизоляции возымели и обучающие видео. К примеру, востребованными роликами среди россиян стали те, в которых сообщается, как правильно ухаживать за садом, а также как подстричься дома.