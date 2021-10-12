Перечислены самые провальные операции американской армии за последние 20 лет

В первую очередь источник упоминает наиболее показательные случаи, произошедшие с американскими войсками в отношении Ирана и Ирака. Так, в декабре 2001 года американские ВМС атаковали нефтяной транспорт, принадлежащий Ирану, посчитав, что это иракское судно. А в 2003 году не просто отдельная часть перепутала точку высадки, а на уровне командования были даны ложные координаты: вместо цели — Ирака — американцы высадились в Иране, что стало удивлением и для местных жителей, и для самих военных.

Как отмечается, до сих пор при рапортовании американскими политиками перед народом, нередко Иран ошибочно упоминается в контексте Ирака и наоборот.

Также источник пишет о том, что в 2017 году произошли наиболее трагичные для американской стороны события. В частности, в апреле американский эсминец DDG-62 Fitzgerald модели «Арли Берк» столкнулся в Токийском проливе с контейнеровозом ACX Crystal. У американского корабля был серьёзно повреждён корпус, погибло 7 человек.

А 21 августа того же года произошла авария, которая считается одной из самых трагичных. В Сингапурском проливе эсминец ВМС США DDG-56 John S. McCain типа «Арли Берк» столкнулся с танкером Alnic MC. В результате столкновения был затоплен отсек с пусковыми установками противокорабельных ракет «Гарпун». Погибло 10 членов экипажа.

Источник также отмечает, что и в последнее время американская армия терпит стратегические поражения — тот же поспешный вывод войск из Афганистана.