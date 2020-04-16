Перечислены самые смертельные болезни в России

В исследовании сообщается, что буквально в прошлом году от болезней умерло порядка 1,67 млн россиян. Причем половина из них умерла от сердечных заболеваний, а также различных болезней системы кровообращения. В то же время порядка 18% летальных исходов пришлось на людей с новообразованиями, тогда как причиной смерти 6% россиян стали заболевания органов пищеварений, а также нервной системы. От пневмонии же, в свою очередь, умерло 1,5% людей в России.

По словам главы сети FixExpertiza Елены Трубниковой, на сегодняшний день система здравоохранения сфокусирована на подавление коронавирусной инфекции. ”Новое заболевание оттянуло на себя внимание и ресурсы всей планеты, в результате системы здравоохранения не справляются с текущей коронавирусной нагрузкой и откладывают лечение и диагностику других потенциально смертельных заболеваний минимум на месяц — до окончания карантина”, — заключила Трубникова.