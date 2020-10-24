Перечислены сервисы, которыми смогут пользоваться российские владельцы PlayStation 5

Так, с первого дня продаж у владельцев консоли PlayStation 5 на международном рынке появится доступ к Netflix, YouTube, Disney+, Spotify, Twitch и Apple TV с Apple TV+. Впоследствии в этот список могут попасть еще и Amazon Prime Video, MyCanal, Hulu, Peacock, а также другие стриминговые сервисы.

В то же время, для российских пользователей этот список ограничился лишь Netflix, YouTube, Twitch и Apple TV с Apple TV+, в то время как Disney+ и Spotify в нем не числятся, несмотря на то, что последний был официально запущен в стране. Однако в российском блоге PlayStation сообщается, что в будущем приложений, доступных для использования пользователям новой приставки, станет больше.