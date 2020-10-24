Наука и технологии
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Перечислены сервисы, которыми смогут пользоваться российские владельцы PlayStation 5
С первого дня продаж
Японская компания Sony Interactive Entertainment огласила список сервисов, которыми смогут пользоваться владельцы консоли PlayStation 5. Как выяснилось, приложения, которые будут доступны для россиян отличаются от тех, которые предложены пользователям на международном рынке.
Так, с первого дня продаж у владельцев консоли PlayStation 5 на международном рынке появится доступ к Netflix, YouTube, Disney+, Spotify, Twitch и Apple TV с Apple TV+. Впоследствии в этот список могут попасть еще и Amazon Prime Video, MyCanal, Hulu, Peacock, а также другие стриминговые сервисы.
В то же время, для российских пользователей этот список ограничился лишь Netflix, YouTube, Twitch и Apple TV с Apple TV+, в то время как Disney+ и Spotify в нем не числятся, несмотря на то, что последний был официально запущен в стране. Однако в российском блоге PlayStation сообщается, что в будущем приложений, доступных для использования пользователям новой приставки, станет больше.