Перечислены симптомы опасной болезни пищевода

Так, по словам врача, ключевым симптомом грыжи пищевода является изжога, которая начинает возникать после употребления пищи или же после физической активности, а также продолжительного пребывания в лежачем положении. Бывает и так, что изжога возникает вкупе с воспалением слизистой пищевода. Заподозрить опасную болезнь можно и при боли в загрудинной или эпигастральной области. Также, согласно опубликованным данным, на болезнь может намекать ощущение распирания в подреберье и отрыжка воздухом.

Врач поделился, что грыжа может возникнуть как следствие внутренних и внешних факторов. В их число можно отнести нарушение моторики пищеварения, ослабление и утрата мышечного тонуса диафрагмы.