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Перечислены симптомы опасной болезни пищевода
От изжоги до болевых ощущений
Перечислены симптомы опасной болезни пищевода. Об этом на своей официальной странице в instagram рассказал российский хирург-онколог Иван Карасев. Речь о грыже пищевода.
Так, по словам врача, ключевым симптомом грыжи пищевода является изжога, которая начинает возникать после употребления пищи или же после физической активности, а также продолжительного пребывания в лежачем положении. Бывает и так, что изжога возникает вкупе с воспалением слизистой пищевода. Заподозрить опасную болезнь можно и при боли в загрудинной или эпигастральной области. Также, согласно опубликованным данным, на болезнь может намекать ощущение распирания в подреберье и отрыжка воздухом.
Врач поделился, что грыжа может возникнуть как следствие внутренних и внешних факторов. В их число можно отнести нарушение моторики пищеварения, ослабление и утрата мышечного тонуса диафрагмы.