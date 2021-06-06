Перечислены сладости, которые можно есть даже на диете

В список продуктов, которые можно есть не беспокоясь о лишних килограммах был включен шоколад без сахара, который состоит на 99% из какао-бобов. По словам врача, ничего страшного в том, чтобы съесть пару долек такой сладости нет, и можно себе это позволить даже на диете.

Также в данном списке оказались мармелад, зефир и пастила. Дело в том, что такие сладости не сочетают простые жиры и сахар. Помимо прочего люди на диете могут себе позволить съесть сухофрукты. Однако специалист отметила, что они имеют высокий гликемический индекс. Также людям на диете можно есть хурму, виноград, бананы, а также несладкие фрукты.

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