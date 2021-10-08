Перечислены слова, которые мошенники чаще всего используют в разговоре с жертвами

В рамках исследования специалисты изучили более 50 звонков. Как выяснилось, злоумышленники чаще всего пытаются узнать у собеседника данные о его банковской карте. Так, мошенники могут говорить о том, что на имя жертвы был оформлен кредит с использованием "лицевого счета", который привязан к паспорту. Также они могут заверять, что остановить хищение средств с карты можно, если озвучить номера банковских счетов и перевести все средства на якобы безопасный счет.

“Слова "лицевой счет" или "финансовая ячейка" должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником... Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно”, – поделился Томашко.