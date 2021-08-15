Перечислены слова, которые нельзя говорить в телефонном разговоре с мошенниками

К таким словам относятся «да», «нет». Дело в том, что данные ответы мошенник может записать на диктофон и использовать в своих целях. По этой же причине нельзя в разговоре со злоумышленником называть и различные цифры.

“Стоит ли говорить, что нельзя сообщать и коды из смс-сообщений от банка, когда у вас их запрашивают по телефону незнакомые люди. Чаще всего люди становятся жертвами мошенников из-за паники или растерянности. Даже если вам звонят со словами о списании с вашей карты большой суммы денег — не паникуйте. Положите трубку и сами перезвоните по номеру телефона, указанному на самой карте”, — поделился с изданием управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.