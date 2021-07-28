Перечислены слова, которые россияне произносили в 2021 году чаще всего

Так, на первом месте рейтинга расположилось слово «коронавирус» — именно оно ассоциируется у большинства жителей России с 2021 годом. На втором месте — «вакцина». Его назвал каждый девятый россиянин. Слово «здоровье» разместилось на третьем месте — у него 7% от общего числа проголосовавших.

Как пишет RT, также важными для россиян являются слова «работа» и «семья». При этом 2% опрошенных назвали слово «жизнь».

Стоит отметить, что «коронавирус» удерживает лидирующую позицию второй год подряд — в 2020-м оно также было главным словом года.