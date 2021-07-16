Перечислены снижающие давление продукты

Так, расширить сосуды могут такие напитки, как красный чай каркаде, кокосовая вода и какао. Первый полезен тем, что имеет в своем составе витамин С и наделен антиоксидантными свойствами.

“К продуктам, снижающим артериальное давление, относятся фрукты и овощи, богатые витамином С: грейпфруты, апельсины, лимоны, а также вода с лимоном”, — перечислила врач.

В список лучших сосудорасширяющих веществ вошла молочная кислота, которая имеется в составе кефира, ряженки и творога. Отмечается, что стабилизировать давление можно путем употребления одного стакана кисломолочного напитка. Также гипертоникам порекомендовали присмотреться к свекле и соку из нее.

Нескольким ранее мы писали о способствующем укреплению иммунитета напитке. Таковым, по словам врача-диетолога Елены Соломатиной, является кефир.

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