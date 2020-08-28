Перечислены снижающие иммунитет продукты

По словам врача, больше всего иммунитету вредят сахар и трансжиры. ”Избыточное потребление сахара способно изменять микрофлору, а микрофлора связывает иммунные реакции организма. Трансжиры появляются, например, когда пережаривают блюда на масле несколько раз, когда из растительных масел делают что-то похожее на животные масла. Например, маргарин похож на сливочное масло. Трансжиров много в полуфабрикатах, они негативно влияют на иммунную функцию”, — поделилась Лизун.

Также снижать иммунитет могут пищевые добавки, усилители вкуса, красители и ароматизаторы. Специалист отметила, что ничего страшного в том, что в составе продукта числится краситель - нет. Однако употребление продуктов с красителями и ароматизаторами на регулярной основе может привести к суммарному воздействию, что и влечет за собой негативные последствия. Также отрицательно сказаться на иммунитете может однообразный рацион с преобладанием жиров и углеводов и еда с пустыми калориями.