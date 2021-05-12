Перечислены снижающие риск развития диабета продукты

Польза цельнозерновых продуктов, по словам врача, заключается в том, что они содержат сложные углеводы. Специалист отметила, что углеводы в цельнозерновых продуктах имеют отличия от обработанных и рафинированных углеводов. Дело в том, что зерно в их составе без повреждений, что говорит о том, что все волокна и питательные вещества натуральны.

Помимо прочего полезными для снижения вероятности диабета были названы и ягоды. Они богаты клетчаткой и низкокалорийны. В качестве первого приема пищи врач порекомендовала есть бутерброд с тофу или темпе. Они имеют в составе полезные белки и нитраты.

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