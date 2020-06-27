Перечислены снижающие уровень сахара в крови продукты

Согласно данным исследователей, такой каротиноид как астаксантин может увеличить скорость метаболизма глюкозы, а также уменьшить уровень сахара в крови. Кроме того, ученые отметили, что астаксантин также может быть полезен при высоком давлении и повышенном холестерине. Так, учеными было проведено исследование, в результате которого выяснилось, что у людей с диабетом, рацион которых содержал большое количество астаксантина, не только снижалась масса жира в организме, но и падало систолическое давление. Отмечается, что людям, страдающим от диабета второго типа, особенно полезно было бы придерживаться диеты, богатой астаксантином.

В число продуктов, богатых астаксантин, а следовательно способствующих снижению уровня сахара в крови, входят форель, лосось, креветки, дрожжи, микроводоросли. Также каротиноиды можно найти в составе фруктов и овощей оранжевого цвета.