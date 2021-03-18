Перечислены снижающие вероятность развития диабета продукты

В то же время, если у человека уже нашли “преддиабет”, нужно питаться в соответствии с рекомендациями диетолога, что поможет ограничить дальнейшее развитие этой болезни.

Так, по словам специалистов, людям с вероятностью развития диабета следует употреблять продукты с большим содержанием клетчатки. Полезными в данном случае являются ячмень, коричневый рис и цельный овес. Помимо прочего врачи порекомендовали минимизировать красное мясо в рационе, поскольку оно чревато проблемами с сердцем.

”Если возникли проблемы с сахаром в крови, важно контролировать количество красного мяса, отказаться от сосисок и колбас, предпочитая им курицу или индейку”, — поделились специалисты.

Еще они посоветовали иметь в рационе овощи и фрукты.

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