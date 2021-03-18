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Перечислены снижающие вероятность развития диабета продукты

От коричневого риса до овощей
Врачи Diabetes UK перечислили снижающие вероятность развития диабета продукты. По их словам, для профилактики диабета следует придерживаться правильному питанию, благодаря чему можно как похудеть, так и держать свой вес в норме.

В то же время, если у человека уже нашли “преддиабет”, нужно питаться в соответствии с рекомендациями диетолога, что поможет ограничить дальнейшее развитие этой болезни.

Так, по словам специалистов, людям с вероятностью развития диабета следует употреблять продукты с большим содержанием клетчатки. Полезными в данном случае являются ячмень, коричневый рис и цельный овес. Помимо прочего врачи порекомендовали минимизировать красное мясо в рационе, поскольку оно чревато проблемами с сердцем.

”Если возникли проблемы с сахаром в крови, важно контролировать количество красного мяса, отказаться от сосисок и колбас, предпочитая им курицу или индейку”, — поделились специалисты.

Еще они посоветовали иметь в рационе овощи и фрукты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор: Лилик Ми