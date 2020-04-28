Перечислены снижающие вероятность заражения коронавирусом продукты

В первую очередь врач напомнила о важности употребления воды, поскольку это позволит избежать нарушения функций слизистых, что, в свою очередь, ограничить проникновения вирусов. В числе продуктов, снижающих риски заражения COVID-19 входит шиповник, за счет содержания в нем витамина С. Также восполнить суточную норму данного витамина можно с помощью болгарского перца. Полезными для организма являются и ягоды, которые, к слову, приемлемо приобрести и в замороженном виде.

Для того, чтобы улучшить функционирование сосудов и капилляров можно добавить в рацион зеленые овощи, тогда как благодаря употреблению томатного сока можно помешать образованию тромбов. Калий, которым богаты сухофрукты, способен укрепить сердечные сосуды, а для поддержания иммунитета эффективными могут быть яблоки, лук, мясо, тыквенные семечки и морепродукты. В число снижающих риски заражения коронавирусом продуктов врач отнесла также чеснок и сало.