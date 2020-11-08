Перечислены спасающие от похмелья продукты

Согласно данным специалистов, улучшить самочувствие при похмелье можно употребив завтрак из яиц. Отмечается, что положительное влияние обеспечивается ввиду содержания в продукте аминокислоты L-цистеина, которая требуется печени для расщепления токсина, накапливаемого в организме при употреблении спиртных напитков.

В то же время врач упомянули, что алкоголь провоцирует обезвоживание организма, а также негативно отражается на балансе электролитов, что, в свою очередь, приводит к головной боли, головокружению, мышечным спазмам и дрожи. Восстановить баланс электролитов можно путем употребления богатой калием кокосовой воды.

Помимо прочего алкоголь может нарушить работу желудочно-кишечного тракта. С этим, в свою очередь, могут помочь справится такие продукты как имбирь и банан. Помочь при похмелье также может сладкая газировка с лимоном и лаймом.