Перечислены специи с противораковым эффектом

В этот список специалист отнесла куркуму, корицу, шалфей, орегано и тимьян. Польза данных специй в том, что они имеют в своем составе антиоксиданты, которые и обладают противораковым эффектом, а также противодействуют свободным радикалам.

Помимо прочего корица способствует снижению уровня сахара в крови, а также уменьшается вероятность возникновения сердечно-сосудистых болезней, в то время как куркума способствует лучшей работе мозга и помогает сбросить лишний вес. Тимьян, в свою очередь, может быть полезен во время простуды, а шалфей положительно сказывается на пищеварении при его нарушении. Полезным для правильной работы желудочно-кишечного тракта оказался и орегано.

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