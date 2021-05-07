Перечислены способные привести к раку привычки

Отмечается, что в табачном дыме содержится более семи тысяч химический соединений, причем 70 из них провоцируют онкологические болезни. Рак может возникнуть даже при пассивном курении.

Помимо прочего вредной привычкой, способной привести к раку, была также названа привычка употреблять сладкое в больших количествах. Так, согласно данным источника, если человек ест 12 ложек сахара ежедневно — это гарантированно приведет к ожирению, что, в свою очередь, относится к фактору развития рака.

Также развиться злокачественная опухоль может и ввиду потребления переработанного мяса и жарки продуктов на открытом огне. Еще к онкологии может привести потребление еды из многоразовых пластиковых контейнеров, малоподвижный образ жизни, влияние солнечных лучей и воспаление.