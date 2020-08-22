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Перечислены способные разрушить печень привычки
В их число вошло даже неправильное употребление фруктов
Нескольким ранее мы писали о напитке, способном уменьшить вероятность развития рака печени. Сейчас же изданием Focus были перечислены способные разрушить данный орган привычки.
Специалисты отметили, что спровоцировать сбои в работе печени может не только алкоголь, но и, казалось бы, безобидные привычки. Согласно опубликованным данным, привести к циррозу или ожирению печени может неправильное употребление фруктов. Негативное влияние фруктов на печень обусловлено их богатым фруктозой составом, что и может повлиять на отложение жиров на данном органе.
Плохо сказаться на печени способен и прием лекарственных препаратов, поскольку именно данный орган отвечает за расщепление лекарств. Однако стоит отметить, что решение об употреблении лекарств следует принимать лишь с врачом. В число привычек, способных разрушить печень вошло ведение неактивного образа жизни.