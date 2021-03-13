Перечислены способные спровоцировать рак вирусы

Специалист рассказал, что вирусы чаще всего выступают в качестве естественных сожителей людей и наблюдаются в организмах большинства, однако в конкретных случаях они могут спровоцировать рак.

В частности, вирусы гепатита В и С способны привести к раку печени, в то время как вирус Эпштейна-Барр - к лимфоме Ходжкина, неходжкинским лимфомам и рака носоглотки. Помимо прочего опасными являются и некоторые типы вируса папилломы человека, поскольку могут способствовать раку шейки матки, рта или глотки.

Наличие вируса герпеса человека 8-го типа, в свою очередь, может привести к саркоме Капоши, некоторым лимфомам, а Т-лимфотропный вирус человека — к Т-клеточному лейкозу и Т-клеточной лимфоме, полиомавирус клеток Меркеля — к саркоме Меркеля.