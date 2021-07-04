Перечислены способы борьбы с головной болью без лекарств

Врач отметил, что все боли делятся на два типа — первичные, то есть появляющиеся сами по себе, и вторичные, обусловленные болезнями. Справиться без таблеток можно лишь с первичными болями. Такая головная боль, как правило, вызвана стрессами, переживаниями, тревожными расстройствами. Происходит это потому, что кора мозга слишком активно функционирует, что и приводит к мышечному напряжению.

В данном случае помочь может медитация, йога и дыхательные практики. По словам Когтева, таким образом человек отвлечется от собственных проблем и внутренних переживаний.

В то же время, избавиться от мигрени без помощи специалистов — нельзя. Помимо прочего боль в голове может свидетельствовать о болезни сердечно-сосудистой системы, гипертонии и инсульте.

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