Перечислены способы избежать рака поджелудочной железы

Наука и технологии
Сегодня в 08:06
Перечислены способы избежать рака поджелудочной железыПроверяться на УЗИ и отказаться от курения
Директор онкологического центра при клинике Рехтс-дер-Изар в Мюнхене Ана Алгюль рассказала в беседе с порталом focus.de о способах избежания рака поджелудочной железы.
Специалист сообщила, что на сегодняшний день зафиксирован рост болезней поджелудочной железы. “Число страдающих от заболеваний поджелудочной железы увеличивается. Они занимают третье место среди болезней органов пищеварения. У 10-15 процентов заболевших даже развивается тяжелый панкреатит. Сегодня это заметно чаще, чем раньше, и смертность составляет от 30 до 40 процентов”, — поделилась врач.
Чтобы избежать онкологической болезни поджелудочной железы Алгюль порекомендовала ежедневно есть продукты с высоким содержанием клетчатки. В то же время, по мнению врача, ограничивать стоит углеводы и жиры. Помимо прочего она отметила важность отказа от алкоголя и курения. Стоит также регулярно проверять поджелудочную железу на УЗИ.